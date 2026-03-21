突然ですが、「F1」の正式名称知っていますか？この機会に確認しよう…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「フォーミュラ１」でした！F1とは「フォーミュラ1」の略称です。世界最高峰の自動車レースカテゴリーとして知られており、専用に設計されたフォーミュラカーを使って、世界各地のサーキットで年間を通じてレースが行われます。「Formula」は英語で「規格」や「規定」を意味し、F1はその中でも最上位の厳しい技術規