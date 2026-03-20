東北ならではの雄大な自然に囲まれた北東北の温泉地。静かな山間にたたずむ秘湯や風情ある温泉街など、ゆったりとした時間を過ごせるのが魅力です。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい北東北の温泉」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：十和田湖