【名湯百選】好き＆行ってみたい「北東北の温泉」ランキング！ 2位「十和田湖温泉郷」を抑えた1位は？
東北ならではの雄大な自然に囲まれた北東北の温泉地。静かな山間にたたずむ秘湯や風情ある温泉街など、ゆったりとした時間を過ごせるのが魅力です。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい北東北の温泉」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
温泉は、毎分1tもの湧出を誇る湯量が自慢の猿倉温泉から引湯。温泉のほか、紅葉見物や奥入瀬渓流温泉スキー場でのウィンタースポーツなど、四季折々の自然とアクティビティも楽しめます。
▼回答者コメント
「YouTubeで見たことがあるため」（30代女性／広島県）
「十和田湖の自然に囲まれ、湖の景色を眺めながらゆったり過ごせる点が魅力的だからです」（20代男性／福井県）
「湖の周辺も散策したいです」（50代女性／和歌山県）
ヒバ千人風呂は、1つの浴室に4つの異なる源泉があるのも特徴。「熱の湯」「四分六分の湯」「湯滝」「冷の湯」など、さまざまな温泉が楽しめます。
▼回答者コメント
「豪雪地帯の温泉ということでよくテレビに出ているので行ってみたい」（50代女性／埼玉県）
「冬に行ったら雪深くて面白そうだから」（20代女性／千葉県）
「大きな混浴のヒバ千人風呂で有名な温泉で、一度は入ってみたいと思っているから」（30代女性／秋田県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい北東北の温泉」ランキングを紹介します！
2位：十和田湖温泉郷（青森県）／64票2位にランクインしたのは、青森県の十和田湖温泉郷です。奥入瀬渓流の入り口にあり、十和田湖から約20分と好立地。青森を代表する観光地へのアクセスが便利なため、観光拠点としても利用されています。
温泉は、毎分1tもの湧出を誇る湯量が自慢の猿倉温泉から引湯。温泉のほか、紅葉見物や奥入瀬渓流温泉スキー場でのウィンタースポーツなど、四季折々の自然とアクティビティも楽しめます。
▼回答者コメント
「YouTubeで見たことがあるため」（30代女性／広島県）
「十和田湖の自然に囲まれ、湖の景色を眺めながらゆったり過ごせる点が魅力的だからです」（20代男性／福井県）
「湖の周辺も散策したいです」（50代女性／和歌山県）
1位：酸ヶ湯温泉（青森県）／100票1位にランクインしたのは、青森県の酸ヶ湯温泉です。日本で初めて国民保養温泉地に指定された、江戸時代から愛される名湯。混浴のヒバ千人風呂は約160畳の広さを誇り、大浴場のスケールに思わず圧倒されます。
ヒバ千人風呂は、1つの浴室に4つの異なる源泉があるのも特徴。「熱の湯」「四分六分の湯」「湯滝」「冷の湯」など、さまざまな温泉が楽しめます。
▼回答者コメント
「豪雪地帯の温泉ということでよくテレビに出ているので行ってみたい」（50代女性／埼玉県）
「冬に行ったら雪深くて面白そうだから」（20代女性／千葉県）
「大きな混浴のヒバ千人風呂で有名な温泉で、一度は入ってみたいと思っているから」（30代女性／秋田県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)