小倉幸成選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山でプレーするMF小倉幸成選手（特別指定選手・法政大学所属・20歳）が、韓国に遠征するU-21日本代表に選ばれました。 小倉選手は、中盤でのボール奪取能力と強度の高いプレーなどが持ち味で、2026年からファジアーノでプレーしています。 U-21日本代表は、27日にU-21アメリカ代表と、29日にU-23韓国代表と国際親善試合を戦います。