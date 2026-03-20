Image: Apple 2025Ç¯9·î29Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ´ïÁª¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê´ð½à¡£iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÏiPhone 16¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½¼ÅÅ¤¬¹âÂ®²½¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢60W¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄApple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë½ãÀµ¤Î40W½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£iPhone 17¤Ë¹âÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤­¤ë¿··¿40W¥¢¥À¥×¥¿¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï60W¤³¤Î¥¢¥À¥×¥¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¡´ï¤Ë±þ¤¸¤ÆºÙ¤«¤¯ÅÅ°µ¤òÄ´À°¤¹¤ëSPR AV