あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、3月18日に放送されたバラエティー番組「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」（テレビ東京系、毎週水曜午後8時54分）に登場。同番組で取り上げられた「地中海産 本鮪中とろ味比べ」（330円〜、税込み）を実食してみました。【写真】とろける甘み＆うまみ！「地中海産 本鮪中とろ味比べ」の“実力”をもっと見る！「地中海産 本鮪中とろ味比