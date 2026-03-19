あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、3月18日に放送されたバラエティー番組「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」（テレビ東京系、毎週水曜午後8時54分）に登場。同番組で取り上げられた「地中海産 本鮪中とろ味比べ」（330円〜、税込み）を実食してみました。

【写真】とろける甘み＆うまみ！ 「地中海産 本鮪中とろ味比べ」の“実力”をもっと見る！

「地中海産 本鮪中とろ味比べ」は、地中海で取れた本鮪を使用。香りとうまみ、とろける脂をそのまま味わえる1貫と、オリジナル煮切りしょうゆで漬けにしたもう1貫がセットになった商品です。

番組は、お笑い芸人のバカリズムさんがMC。「計る・測る・量る・図る・謀る・諮る＝ハカる」をテーマに、“言われてみれば確かに気になる”日常でふと頭によぎる素朴な疑問や、思わずクスっと笑えるもの、知的好奇心をくすぐる壮大なテーマなど、世の中のあらゆる事象を番組スタッフが汗と情熱で愚直に“ハカる”検証バラエティーです。

3月18日午後8時30分から放送された回では、「地中海産 本鮪中とろ味比べ」を一皿作るのに総勢何人が関わっているのかを計ってみたという企画で登場。地中海で育てられた本鮪は、水揚げされた後、船上で解体され、素早く冷凍（一部陸上で解体・冷凍されているものもあります）されることで、鮮度を保持。日本に運ばれた後は、冷凍した状態のまま素早く加工され、店舗に到着した本鮪中とろは、うまみを逃さないように店内で温かい塩水で解凍して、切りつけをする様子などが紹介されました。

「地中海産 本鮪中とろ味比べ」は、中とろならではの美しいピンクのグラデーションが食欲をそそるビジュアル。まず、本鮪の中とろ本来のうまみを味わうため、味付けされていない1貫を食べてみました。かむほどに深まる上質でとろけるようなうまみと甘み、脂がのっていながらも上品でさっぱりとした後味も楽しめました。

煮切りしょうゆで漬けたもう1貫は、煮切りしょうゆのほのかな香りと、独特の際立ったうまみが堪能でき、味比べができながら、おなかの満足感も満たされる一品になっていました。

同商品は、3月22日までの販売を予定。予定総数37万食が完売次第、終了となります。

※価格は店舗によって、異なります。