松本純元国家公安委員長自民党の麻生太郎副総裁は19日の派閥会合で、松本純元国家公安委員長が同日、75歳で死去したと明らかにした。松本氏は麻生氏の側近として知られた。麻生氏は「早すぎる逝去に言葉も見つからない。余人をもって代え難い貢献をした」としのんだ。松本氏は1996年衆院選神奈川1区で自民から初当選し、7期務めた。麻生内閣で官房副長官、第3次安倍再改造内閣で国家公安委員長兼防災担当相を務めた。