お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が18日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。朝のルーティンを明かしてスタジオを爆笑させた。今回は「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画を放送。ショートスリーパーとした大久保は「私も結局0時から1時の間に寝て、起きるのは絶対5時とか6時とか」と睡眠時間が4〜5時間だと明かした。早起きすることに「い