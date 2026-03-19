お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が18日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。朝のルーティンを明かしてスタジオを爆笑させた。

今回は「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画を放送。ショートスリーパーとした大久保は「私も結局0時から1時の間に寝て、起きるのは絶対5時とか6時とか」と睡眠時間が4〜5時間だと明かした。

早起きすることに「いいことは午前中のルーティンっていうのがガッツリやれる」とメリットがあるとした。これにMCの上田晋也が気になって「何するの?」と尋ねた。

朝のルーティンについて「掃除機かける、美顔器かける、犬の散歩行く、新聞読んでコーヒー飲む」と挙げ、最後に「膝の毛を抜く」と明かすとスタジオは爆笑。「そんな生えます?」と驚く声があがり、上田は「そんなの発表しなくていいですよ」と指摘した。

また「毎日抜くほど生えてきます?」と質問も投げかけた。この質問に大久保は「見張ってないと1本だけ絶対生えてくる。それを見張る」と気にかけていると伝えた。

早起きすることで朝のルーティンができるものの「それをやり終えるとヘトヘトになってるっていう…何か変な悪循環に入っちゃってる」と、疲れてしまっていることも振り返った。