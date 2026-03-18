手のひらサイズの赤ちゃん猫が眠る様子が話題YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル」では、手のひらサイズの赤ちゃん猫が飼い主さんの手の中で眠りにつく様子が配信され、動画のコメント欄には「守ってあげたいかわいさ」「見ているだけで癒やされる」の声が続出しました。【画像5枚】睡魔と必死に戦った後は…子猫の“天使の寝顔”を見る！か・わ・い・す・ぎ！！トコトコ歩いて手のひらへ！ 安心しきった赤ちゃん猫注