手のひらサイズの赤ちゃん猫が眠る様子が話題

YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル」では、手のひらサイズの赤ちゃん猫が飼い主さんの手の中で眠りにつく様子が配信され、動画のコメント欄には「守ってあげたいかわいさ」「見ているだけで癒やされる」の声が続出しました。

【画像5枚】睡魔と必死に戦った後は…子猫の“天使の寝顔”を見る！か・わ・い・す・ぎ！！

トコトコ歩いて手のひらへ！ 安心しきった赤ちゃん猫

注目を集めたのは「手の上に乗ってきて寝ちゃう赤ちゃん猫」という動画。画面には、まだ片手に収まってしまうほど小さなハチワレ赤ちゃん猫が登場します。トコトコと一生懸命に歩く姿は、見ているだけで口角が上がってしまいそう。

飼い主さんが優しく手を差し出すと、迷うことなくその上に乗ってきた赤ちゃん猫。どうやらそこがお気に入りの場所のようです。「ここ、とっても温かくて安心するニャ」と言っているかのように、自分から進んで手のひらに収まりました。

睡魔との戦い… ウトウトと船を漕ぐ姿に悶絶

飼い主さんの手のひらに触れているうちに、だんだんとまぶたが重くなってきた様子。うつらうつらと船を漕ぎ始め、今にも寝落ちしてしまいそうです。「まだ寝たくないけど、でも眠いニャ……」と睡魔と必死に戦う姿に、思わず「そのまま寝ていいんだよ」と声をかけたくなってしまいますね。

「尊すぎて涙が…」 天使の寝顔に癒やされる人続出

ついに睡魔には勝てず、飼い主さんの指を枕にするようにして深い眠りに落ちてしまいました。スヤスヤと規則正しい寝息が聞こえてきそうなほど、リラックスしきった表情を浮かべています。飼い主さんの大きな愛情に包まれて、きっと幸せな夢を見ているのでしょう。

動画を見た人からは「こんなに信頼されている飼い主さんがうらやましい」「尊すぎて涙が出てきた」「嫌なことがあってもこれを見れば元気になれるよ」といった、子猫の愛らしさに心を奪われたコメントが多く寄せられていました。皆さんも、手の中で眠る小さな命の温もりを、ぜひ動画を通して感じてみてください。