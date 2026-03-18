TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第11話「刑罰：ヨーフ・チェグ港湾避 難救助 2」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。 参考：『勇者刑に処す』ノンクレジット主題歌映像公開SPYAIRのサインが当たるキャンペーンも ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作は、“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王