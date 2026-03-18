TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第11話「刑罰：ヨーフ・チェグ港湾避 難救助 2」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

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ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作は、“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

倉庫の避難民を救出にきたザイロたち。ジェイスも合流するが、ニーリィが砲兵《鉄鯨》に狙われ、思うように援護ができない。ザイロとテオリッタがトゥイ・ジアへ急行すると、二人の前にシジ・バウが立ちはだかる。

公開された場面写真では、共闘するザイロとテオリッタをはじめ、新キャラ・シジ・バウの姿などが切り取られている。

また、脚本を猪原健太、絵コンテを徳田大貴、演出を臼井文明、梅本駿平、中小路佳毅、総作画監督を小畑 賢、木村和貴、作画監督を浅野元、嘉手苅睦、國松聖士、小林真平、式地幸喜、鈴木敦、髙嶋宏之、中小路佳毅、中島順、長田信博、平林航、福田佳太、福士真由美、横松雄馬、米井大稀、王世林、骨架、涼月、阿菁、杜经靖、KANENOBU、Lee Soo-yeon、TigerWasabiがそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）