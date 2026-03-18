日本マクドナルド（東京都新宿区）が、期間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格250円（以下、税込み）で販売中です。同社の公式「X」アカウントが3月18日、特別価格の終了が近づくことを伝える画像を投稿しました。【画像】うわ…500円はうれしすぎる！コチラが3種類になった「セット500」の面々です！（7枚）「ポテト250円」の終わりが近づく…公式アカウントは、「ポテト250円が去ってしまう…」とコメント