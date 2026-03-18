日本マクドナルド（東京都新宿区）が、期間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格250円（以下、税込み）で販売中です。同社の公式「X」アカウントが3月18日、特別価格の終了が近づくことを伝える画像を投稿しました。

【画像】うわ…500円はうれしすぎる！ コチラが3種類になった「セット500」の面々です！（7枚）

「ポテト250円」の終わりが近づく…

公式アカウントは、「ポテト250円が去ってしまう…」とコメント。スーツケースになった「マックフライポテト」が去っていくイメージ画像を投稿しました。画像には「ポテト250円 あと4日」と書かれています。

X上では、「そんな〜！去らないで」「行かないで」「期間延長してほしい」「また400円の現実に引き戻されるのつらすぎる」と嘆く声が上がっています。

マクドナルドでは、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンを実施中。「マックフライポテト」の特別価格での販売は、キャンペーン第2弾として実施されています。

通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜で、最大150円お得になります。特別価格での販売期間は、同月22日までとなります。