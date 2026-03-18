回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、豪華ネタを110円（以下、税込み）から楽しめるフェア「かっぱのとろ祭」を3月19日から期間限定で開催します。【画像】え…やっす！コチラが「110円〜！？」な祭りのメニューです！おいしそう！（9枚）同フェアでは、目玉商品として「中とろ」が一貫140円の特別価格で登場。同チェーンのアプリ会員は、平日限定でフェア価格からさらに29％オフとなります。また、「プレミアム