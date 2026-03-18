回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、豪華ネタを110円（以下、税込み）から楽しめるフェア「かっぱのとろ祭」を3月19日から期間限定で開催します。

【画像】え…やっす！ コチラが「110円〜！？」な祭りのメニューです！ おいしそう！（9枚）

同フェアでは、目玉商品として「中とろ」が一貫140円の特別価格で登場。同チェーンのアプリ会員は、平日限定でフェア価格からさらに29％オフとなります。

また、「プレミアムねぎとろ包み〜みなみ鮪（マグロ）使用〜」と「とろサーモン いくらのせ」を一貫110円〜で販売。

さらに、「とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）」一貫（140円〜）、「豚トロ塩だれ炙（あぶ）り」一貫（130円〜）、「とろっと豚トロ塩だれ炙り（とろろ）」一貫（130円〜）、「うなとろっ天ちらし風にぎり（とろろ）」一貫（190円〜）、「3種の春ネタ軍艦三昧（プレミアムねぎとろ軍艦〜みなみ鮪使用〜・ほたるいか軍艦・桜えびマヨ軍艦）」三貫（320円〜）がラインアップ。

期間は4月15日まで、一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店にて開催されます。

※価格は店舗によって、異なります。

