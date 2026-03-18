【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月20日のカムバックを控えたBTSが、新曲「SWIM」の一部を公開した。 ■3月20日に5th Album『ARIRANG』をリリース BTSは18日0時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、5th Album『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVティザーを公開した。映像を通じて楽曲のメロディが初めて明かされ、3年9ヵ月ぶりとなるカムバックへの期待感を高めている。 ティザー映像は、