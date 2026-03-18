BTSが3月20日のカムバック目前に新曲「SWIM」MVティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月20日のカムバックを控えたBTSが、新曲「SWIM」の一部を公開した。

■3月20日に5th Album『ARIRANG』をリリース

BTSは18日0時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、5th Album『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVティザーを公開した。映像を通じて楽曲のメロディが初めて明かされ、3年9ヵ月ぶりとなるカムバックへの期待感を高めている。

ティザー映像は、ひとりの女性が誰もいない博物館へと急いで駆け込むシーンから始まる。女性は展示空間を見渡し、大きな船の模型の前で立ち止まると、しばらくの間、見つめている。やがて周囲の照明が次々と消え、模型だけがスポットライトを浴びる。画面は陽光で輝く海へと切り替わり、穏やかな波の上に「SWIM」という文字が現れて締めくくられる。

Tanu Muino監督がメガホンを取り、一編の映画のような映像を完成させた。Tanu Muino監督は、Jung Kookの「Standing Next to You」のMVをはじめ、Post Malone、Doja Cat、Dua Lipaらの作品を手がけた経歴を持つ。

BTSは3月20日13時、5th Album『ARIRANG』をリリースする。アルバムは、BTSのアイデンティティと、多くの人々が共感できる普遍的な感情を描いている。タイトル曲「SWIM」はアップビートなオルタナティブポップジャンルの楽曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲だ。RMが作詞全般を担当し、今のBTSが考えていることを楽曲に込めた。

BTSはカムバック以降、活発な活動を続けていく。21日20時、光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催する。続いて24日にはSpotifyと協業し、ニューヨークで『Spotify X BTS: SWIMSIDE』を開催する。この日、BTSは現地のファンの前で新曲のステージを披露する予定。

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/