雪崩の恐怖から解放!? 音威子府IC-中川ICが開通北海道音威子府（おといねっぷ）村から中川町に至る延長19.0kmの「国道40号 音中道路（おとなかどうろ）」が2026年3月22日16時に開通します。この区間は片側1車線の自動車専用道路で、通行は無料となっています。これまで「音威子府バイパス」の事業名で整備が進められてきましたが、2025年3月に道路名称が「音中道路」、インターチェンジ名称が「音威子府IC」および「中川IC」へ