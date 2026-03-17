WBC準決勝・イタリアがベネズエラに敗戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク14位のイタリアが同5位のベネズエラに2-4で逆転負け。史上初の決勝進出はならなかった。それでも史上初の4強入りと快進撃。スーツ姿で球場入りする様子がネット上で「カッコ良すぎ」「ランウェイか！」と称賛されていたが、その背景にある思いを聞いた。