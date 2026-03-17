参院予算委員会で17日、日本維新の会猪瀬直樹参院幹事長が高市早苗首相の年齢を紹介し、首相が不快感を示す一幕があった。生産年齢人口（15〜64歳）の定義を巡る質問で、猪瀬氏が7日に誕生日を迎えた首相を「見事に生産年齢人口を超えた」とやゆすると、首相は一瞬顔を曇らせ「テレビ中継が入っているところで私の年齢を言ってもらい…ありがとうございます」と答えた。猪瀬氏は65歳以上でも働く人が多いとして、生産年齢人