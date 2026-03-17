【モデルプレス＝2026/03/17】女優の畑芽育と超特急のカイ（小笠原海）が、3月23日発売の『CanCam』5月号（小学館）に登場。『名探偵コナン』好きの芸能人が“コナン愛”を語る。【写真】コナンへの愛を語った人気アイドル◆コナン好き芸能人が「CanCam」集結2025年、3年連続興収100億円突破＆2年連続観客動員数1000万人突破を成し遂げ、邦画初の新記録を打ち立てた劇場版『名探偵コナン』。3月23日発売の『CanCam』5月号で、4月公