畑芽育、コナン風コーデで「CanCam」登場 超特急カイら人気芸能人が“コナン愛”語る
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の畑芽育と超特急のカイ（小笠原海）が、3月23日発売の『CanCam』5月号（小学館）に登場。『名探偵コナン』好きの芸能人が“コナン愛”を語る。
【写真】コナンへの愛を語った人気アイドル
2025年、3年連続興収100億円突破＆2年連続観客動員数1000万人突破を成し遂げ、邦画初の新記録を打ち立てた劇場版『名探偵コナン』。3月23日発売の『CanCam』5月号で、4月公開の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の魅力を解剖するスペシャル特集を届ける。特集には、ゲスト声優を務める俳優・畑芽育がメガネ×ブレザーのコナン風コーデでキュートに登場。収録の裏話や作品の観どころをたっぷりと語る。
さらに、芸能界きってのコナン好きとして知られるカイ（超特急）、菅田愛貴（超ときめき◆宣伝部※「◆」は正式には「ハートマーク」）、田辺智加（ぼる塾）、あいなぷぅ（パーパー）など、コナン愛溢れる豪華ゲスト陣も登場。また、通常版だけのスペシャル付録として、「CanCam」とコナンがコラボした「推しごとはかどる“愛の疾走（スプリント）”ステッカー」が付いてくる。
劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、暴走する謎の“黒いバイク”や不可解な事件を巡ってコナン達が奔走するストーリー。「ゲスト声優のお話をいただいたときは、驚きすぎてドッキリ企画かと思いました！」と語るのは、神奈川県警の女性巡査・舘沖みなとを演じる畑。幼少期からずっとコナンが好きで「コナンくんと話すシーンがあったので、アフレコ中『私が憧れの世界にいる…！？』と不思議な気持ちになりました」と明かす。
2025年放送のドラマ『君がトクベツ』や『終活シェアハウス』では主演を務め、近年はラジオのパーソナリティとしても活躍している畑だが、声優に挑戦するのは今作が初めて。俳優の仕事とはまったく違ったというアフレコの楽しさや難しさ、自身が演じるキャラクターとの共通点なども明かしていた。また、「コナンの登場人物で親友になりたいのは？」「『見た目は子供、頭脳は大人』になったら？」といった質問に答えるQ＆Aも。「阿笠博士に発明品を作ってもらうなら？」へのアンサーは、お風呂上がりに便利なあのアイテムで。
「最近はサブスクで劇場版を一気観したり、コミックスを集中して読み込んで『名探偵コナン』の世界にどっぷり浸かる期間を設けていますね」と語るのは、メインダンサー＆バックボーカルグループ超特急のカイ。探偵風のコートをさらりとまとうクールなビジュアルとは裏腹に、コナン愛を語るときは少年のようにキラキラした瞳に。そんなカイが、今年の劇場版を一緒に観に行く予定のメンバーは？原作漫画のイチ推しの名シーンも明かした。
ハイウェイを舞台にした史上最速のバトルミステリーを描く劇場版にちなみ、ステッカー付録のテーマは“愛の疾走（スプリント）”。原作漫画から、疾走感溢れるイラストを選りすぐってステッカーにした。また、今作とアニメ30周年の推しごとを応援するべく、推し活うちわ風のシールもキャラクター別に用意。スマホや手帳などに貼ってメモリアルイヤーを駆け抜けることができる。（modelpress編集部）
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◆コナン好き芸能人が「CanCam」集結
2025年、3年連続興収100億円突破＆2年連続観客動員数1000万人突破を成し遂げ、邦画初の新記録を打ち立てた劇場版『名探偵コナン』。3月23日発売の『CanCam』5月号で、4月公開の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の魅力を解剖するスペシャル特集を届ける。特集には、ゲスト声優を務める俳優・畑芽育がメガネ×ブレザーのコナン風コーデでキュートに登場。収録の裏話や作品の観どころをたっぷりと語る。
◆畑芽育、コナン風コーデで「CanCam」登場
劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、暴走する謎の“黒いバイク”や不可解な事件を巡ってコナン達が奔走するストーリー。「ゲスト声優のお話をいただいたときは、驚きすぎてドッキリ企画かと思いました！」と語るのは、神奈川県警の女性巡査・舘沖みなとを演じる畑。幼少期からずっとコナンが好きで「コナンくんと話すシーンがあったので、アフレコ中『私が憧れの世界にいる…！？』と不思議な気持ちになりました」と明かす。
2025年放送のドラマ『君がトクベツ』や『終活シェアハウス』では主演を務め、近年はラジオのパーソナリティとしても活躍している畑だが、声優に挑戦するのは今作が初めて。俳優の仕事とはまったく違ったというアフレコの楽しさや難しさ、自身が演じるキャラクターとの共通点なども明かしていた。また、「コナンの登場人物で親友になりたいのは？」「『見た目は子供、頭脳は大人』になったら？」といった質問に答えるQ＆Aも。「阿笠博士に発明品を作ってもらうなら？」へのアンサーは、お風呂上がりに便利なあのアイテムで。
◆超特急カイ、コナン愛を語る
「最近はサブスクで劇場版を一気観したり、コミックスを集中して読み込んで『名探偵コナン』の世界にどっぷり浸かる期間を設けていますね」と語るのは、メインダンサー＆バックボーカルグループ超特急のカイ。探偵風のコートをさらりとまとうクールなビジュアルとは裏腹に、コナン愛を語るときは少年のようにキラキラした瞳に。そんなカイが、今年の劇場版を一緒に観に行く予定のメンバーは？原作漫画のイチ推しの名シーンも明かした。
ハイウェイを舞台にした史上最速のバトルミステリーを描く劇場版にちなみ、ステッカー付録のテーマは“愛の疾走（スプリント）”。原作漫画から、疾走感溢れるイラストを選りすぐってステッカーにした。また、今作とアニメ30周年の推しごとを応援するべく、推し活うちわ風のシールもキャラクター別に用意。スマホや手帳などに貼ってメモリアルイヤーを駆け抜けることができる。（modelpress編集部）
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