メジャーと付箋を使って奥行きを正確に測る方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これが“身近な文房具”で奥行きを正確に測る“裏技”です！自衛隊は「新生活や引っ越しで意外と多いのが『家具が入らない』問題」「原因はほとんどが事前の採寸ミス」と投稿。解決策として「メジャー+αで正確に測れます」とアドバイスし、一例