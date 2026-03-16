メジャーと付箋を使って奥行きを正確に測る方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…」 これが“身近な文房具”で奥行きを正確に測る“裏技”です！

自衛隊は「新生活や引っ越しで意外と多いのが『家具が入らない』問題」「原因はほとんどが事前の採寸ミス」と投稿。解決策として「メジャー+αで正確に測れます」とアドバイスし、一例として棚の奥行きの測り方を紹介しています。

【奥行きの測り方】

（1）付箋を用意する。

（2）付箋の粘着面を上にして、測りたい部分の奥の角に置く。

（3）メジャーを伸ばし、付箋の粘着面に押し当てて固定する。

この投稿に対し、SNS上では「すごーい」「目からウロコ！」「あ〜早く知りたかった 角と戦ってた」「生活の知恵がいっぱい」「キッチリ測れて間違いなし」などの声が上がっています。

自衛隊は「引っ越し前に知っておくと家具選びで失敗しません」とコメントしています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。