女優・井本彩花が3月19日に発売する2nd写真集のタイトルが「BEST,」（東京ニュース通信社）に決定し、このほど表紙カットが解禁された。 【写真】「アオハル。」から4年井本彩花の魅力が詰まった2nd写真集 冬の沖縄で撮影した4年ぶりとなる写真集。タイトルは井本自らが名付けた。「22歳の私だからこそ表現できる最高傑作の1冊になったと思うから」「これからもどんどんBESTを更新し続けていきたい」という彼女の想