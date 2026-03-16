【モデルプレス＝2026/03/16】6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（通称：MAJ）。この度、音楽⼈5000⼈が投票する部門に加え、一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーが創設されたことがわかった。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」一般投票部門・共創カテゴリー創設「MAJ2026」では、プライズパートナーとな