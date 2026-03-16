自衛隊「空飛ぶ千里眼」が機内公開！航空自衛隊は2026年3月10日、公式YouTubeチャンネルである「航空自衛隊チャンネル」において、E-2C/D早期警戒機の飛行中の様子および機内映像を公開しました。航空自衛隊において、同機の機内が公開されるのは異例のことです。【うおカッケェェエ!!】空自公式が公開した「超貴重な機内映像」を見る（動画）E-2C/Dは、いずれも機体上面に円形の回転式レーダーを装備しており、地上配備式のレ