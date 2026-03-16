ミニストップは、北海道産の生クリーム･牛乳･練乳などを使った新商品を、全国の1,757店舗で順次発売する。3月10日から袋スイーツ1品を販売中で、3月17日にカップスイーツ･袋スイーツ･アイスクリーム、3月24日に三角サンド･菓子パンを発売。計8品をラインアップする。【メニュー画像はこちら】北海道産の牛乳･生クリームを使った「北海道ミルクシュークリーム」「北海道ミルク杏仁」や、パイナップル･苺･キウイの「3種のフルーツサ