【ミニストップ】北海道の素材を使ったスイーツや菓子パンなど計8品をラインアップ【2026年3月17日〜】

ミニストップは、北海道産の生クリーム･牛乳･練乳などを使った新商品を、全国の1,757店舗で順次発売する。

3月10日から袋スイーツ1品を販売中で、3月17日にカップスイーツ･袋スイーツ･アイスクリーム、3月24日に三角サンド･菓子パンを発売。計8品をラインアップする。

【メニュー画像はこちら】北海道産の牛乳･生クリームを使った「北海道ミルクシュークリーム」「北海道ミルク杏仁」や、パイナップル･苺･キウイの「3種のフルーツサンド」など

〈2026年3月17日発売商品〉

◆北海道ミルクシュークリーム

価格:138円(税込価格149.04円)

カスタードクリームには北海道産の牛乳と生クリームを使い、ミルク感を出した。ホイップクリームには北海道産の生クリームを使い、コクを前面に出した。香料不使用で素材そのものの味を生かしている。

◆北海道ミルク杏仁

価格:180円(税込価格194.40円)

ミルク杏仁には北海道産の牛乳を、クリームには北海道産の純生クリームを使い、コクを出した。北海道をイメージし、ミルク杏仁の上に純生入りクリームを絞り、純白の杏仁に仕上げている。

◆北海道ミルクのビッグシューアイス

価格:160円(税込価格172.80円)

北海道産の生クリームを使用した、ボリューム感のあるシューアイス。卵黄のコクを生かし、ミルク感をしっかりと感じられながらも、すっきりとした後味に仕立てた。

〈2026年3月24日発売商品〉

◆3種のフルーツサンド

価格:398円(税込価格429.84円)

パイナップル・苺・キウイのフレッシュフルーツを使い、ホイップクリームには北海道産の生クリームを使った。フレッシュフルーツと、軽くて口あたりのいいクリームのバランスがとれたフルーツサンド。

◆ダブルミルクロールパン

価格:148円(税込価格159.84円)

ふんわりとした白生地のロールパンで、北海道十勝産の牛乳入りミルクホイップと、北海道十勝産の牛乳入りミルククリームの2種を挟んだ。

◆ふんわり三角サンド(ミルク)

価格:148円(税込価格159.84円)

ふんわりした白生地のパンで、北海道十勝産の牛乳を使ったホイップクリームを挟んだ。

◆もちまる焼き 北海道ミルク

価格:158円(税込価格170.64円)

もちもちとした生地と北海道産のミルククリームを合わせた和洋折衷スイーツ。間食・朝食・昼食など、さまざまなシーンにぴったりなボリュームのある商品。

〈2026年3月10日〜販売中の商品〉

◆しあわせクレープ 北海道ミルク

価格:218円(税込価格235.44円)

北海道産の練乳ムース、練乳ソース、純生クリーム入りのホイップを、もちっと食感のクレープ皮で丁寧に包んだ。

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