トライアングルとジョイポート淡路島は、日本の海の多様な魅力を再発見する共同企画を始動する。第一弾として3月20日から、2つのクルーズのペア招待券が当たる「東西Wクルーズ！プレゼントキャンペーン」を実施する。YOKOSUKA軍港めぐりトライアングルは、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に見ることができる「YOKOSUKA軍港めぐり」(神奈川県横須賀市)、ジョイポート淡路島は、大型遊覧船から世界最大級の渦潮を見ることがで