横須賀の軍港と鳴門の渦潮。2つのクルーズ招待券が当たるキャンペーン開催
トライアングルとジョイポート淡路島は、日本の海の多様な魅力を再発見する共同企画を始動する。第一弾として3月20日から、2つのクルーズのペア招待券が当たる「東西Wクルーズ！プレゼントキャンペーン」を実施する。
YOKOSUKA軍港めぐり
トライアングルは、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に見ることができる「YOKOSUKA軍港めぐり」(神奈川県横須賀市)、ジョイポート淡路島は、大型遊覧船から世界最大級の渦潮を見ることができる「うずしおクルーズ」(兵庫県南あわじ市)を運航している。
うずしおクルーズ
共同企画は、軍港の「人工美」と渦潮の「自然美」という対極の魅力を結びつけることで、海洋観光の新たな価値を創出することを目指して実施する。
第一弾キャンペーンは、3月20日〜5月10日まで実施。XまたはInstagramの公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をした人の中から、抽選で10組に両クルーズのペア招待券セットが当たる。乗船の有無は問わず、誰でも応募が可能とのこと。
YOKOSUKA軍港めぐり
トライアングルは、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に見ることができる「YOKOSUKA軍港めぐり」(神奈川県横須賀市)、ジョイポート淡路島は、大型遊覧船から世界最大級の渦潮を見ることができる「うずしおクルーズ」(兵庫県南あわじ市)を運航している。
共同企画は、軍港の「人工美」と渦潮の「自然美」という対極の魅力を結びつけることで、海洋観光の新たな価値を創出することを目指して実施する。
第一弾キャンペーンは、3月20日〜5月10日まで実施。XまたはInstagramの公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をした人の中から、抽選で10組に両クルーズのペア招待券セットが当たる。乗船の有無は問わず、誰でも応募が可能とのこと。