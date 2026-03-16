4月5日に大阪杯中央競馬で2024年のG1日本ダービーなどを制したダノンデサイル（牡5）を管理する安田翔伍調教師が16日、自身のXを更新。4月5日のG1大阪杯（阪神芝2000メートル）の同馬の鞍上が坂井瑠星騎手に決まったと発表した。安田師は16日にXを更新。「4月5日（日）大阪杯を予定しているダノンデサイルの鞍上は戸崎騎手が騎乗停止のため未定でしたが、坂井瑠星騎手に決定しました事をご報告します」とつづった。同馬に騎