ブンデスリーガ 25/26の第26節 シュツットガルトとライプチヒの試合が、3月16日03:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、エルメディン・デミロビッチ（FW）、ビラル・ハヌス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く