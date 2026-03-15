フィギュアスケート界のレジェンド・安藤美姫（38）が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。これまでベールに包まれていた12歳の長女とのプライベートに密着し、その成長ぶりに視聴者から驚きの声が上がっている。【映像】「かわいい！」安藤美姫の12歳長女＆その名前安藤は今回、自宅兼事務所での母娘の日常を特別に公開。長女のヒマワリちゃんが登場すると、スタジオや視聴者は「かわいい」「背が高い！」「しっか