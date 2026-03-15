フィギュアスケート界のレジェンド・安藤美姫（38）が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。これまでベールに包まれていた12歳の長女とのプライベートに密着し、その成長ぶりに視聴者から驚きの声が上がっている。

【映像】「かわいい！」安藤美姫の12歳長女＆その名前

安藤は今回、自宅兼事務所での母娘の日常を特別に公開。長女のヒマワリちゃんが登場すると、スタジオや視聴者は「かわいい」「背が高い！」「しっかりしてるわ」と驚きの声が上がった。現在小学6年生のヒマワリちゃんは、母・安藤と並んでも遜色ないほどのスタイルで、大人びた雰囲気を漂わせている。

特に注目を集めたのは、その個性的な名前と、家中に溢れる「ヒマワリ」グッズだ。ヒマワリちゃんは自分の名前と同じヒマワリがデザインされたトレーナーを愛用し、棚にもヒマワリをモチーフにしたコレクションがずらり。

また、安藤の「肝っ玉ママ」な教育方針も話題に。幼い頃から包丁を持たせているといい、スタッフから怪我の心配をされても「手を切っても、切り傷なだけだから」と断言。失敗を恐れずに挑戦させる姿勢や、今回のテレビ出演も「自分で選びなさい」と本人の意思に委ねるなど、レジェンドスケーターらしい自立心を重んじる子育て論を展開した。