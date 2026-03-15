ロイター通信は、独自調査によって覆面のストリートアーティスト、バンクシーの正体を特定したと報じました。ロイター通信は13日、「バンクシーを探して」と題した特別リポートを公開。それによりますと、バンクシーは過去にもイギリスのタブロイド紙で報じられたことのある、50代のイギリス人男性だということです。ロイター通信は今回、バンクシーが2000年9月、ニューヨークで広告看板に落書きをしたとして逮捕された際の捜査資