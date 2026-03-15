2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は地上波中継がなく、有料動画配信サービスのNetflixの独占配信となったことで、SNSを中心に「貧乏人は見るなということか」といった反発が生まれている。ネットメディア研究家の城戸譲さんは「日本人にとって、野球をはじめとしたスポーツのテレビ観戦は『無料が当たり前』という価値観を浮き彫りにさせた」という――。写真提供＝共同通信社ワールドベースボールクラシック 1