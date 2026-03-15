フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は１５日、同番組が今月２２日をもって終了することを発表した。この日は石破茂前首相が生出演。キャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「さて、日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥは来週最終回を迎えます」と発表した。続けて「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが」と振り返った。２０１９