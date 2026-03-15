【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月15日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）に、エンタメ界のトップランナー、堂本光一とHIKAKINが登場する。 オープニングでセンター階段から登場した堂本は「さっそく落ちようかと思った」と、主演ミュージカルの代名詞“階段落ち”に絡めて笑いを誘い、スタジオは一気に和やかムードに。 SixTONESにとっては大先輩の堂本。