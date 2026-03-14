【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の宮世琉弥が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】宮世琉弥「恋する母たち」親子役・仲里依紗と再会◆宮世琉弥「恋する母たち」親子役・仲里依紗とランウェイで再会ドラマ「恋する母たち」（TBS系／2020年）にて、仲と親子役で共演していた宮世は、仲が家族で運営するアパレルブランド・RE.（ア