宮世琉弥「恋する母たち」親子役・仲里依紗とランウェイで再会「激アツ」「見たかった景色」と反響 【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の宮世琉弥が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】宮世琉弥「恋する母たち」親子役・仲里依紗と再会
ドラマ「恋する母たち」（TBS系／2020年）にて、仲と親子役で共演していた宮世は、仲が家族で運営するアパレルブランド・RE.（アールイードット）のステージに登場。
宮世のランウェイ後には仲姉妹も駆けつけ、一緒に目を合わせながら会場を盛り上げ。ステージ上での“親子再会”を果たし、ファンからも「激アツ」「見たかった景色」と反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】宮世琉弥「恋する母たち」親子役・仲里依紗と再会
◆宮世琉弥「恋する母たち」親子役・仲里依紗とランウェイで再会
ドラマ「恋する母たち」（TBS系／2020年）にて、仲と親子役で共演していた宮世は、仲が家族で運営するアパレルブランド・RE.（アールイードット）のステージに登場。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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