3月14日、阪神競馬場で行われた8R・阪神スプリングジャンプ（J-G2・障害4歳以上オープン・芝3900m）は、高田潤騎乗の3番人気、ディナースタ（牡7・栗東・辻野泰之）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のエコロデュエル（牡7・美浦・岩戸孝樹）、3着にヘザルフェン（牡5・栗東・昆貢）が入った。勝ちタイムは4:30.7（良）。2番人気で小牧加矢太騎乗、ネビーイーム（牡8・栗東・中竹和也）は、6着敗退。【阪神5R】良血エンネの直