3月14日、阪神競馬場で行われた8R・阪神スプリングジャンプ（J-G2・障害4歳以上オープン・芝3900m）は、高田潤騎乗の3番人気、ディナースタ（牡7・栗東・辻野泰之）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のエコロデュエル（牡7・美浦・岩戸孝樹）、3着にヘザルフェン（牡5・栗東・昆貢）が入った。勝ちタイムは4:30.7（良）。

2番人気で小牧加矢太騎乗、ネビーイーム（牡8・栗東・中竹和也）は、6着敗退。

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阪神スプリングJ・ディナースタと高田潤騎手

ハナ差の大接戦

高田潤騎乗の3番人気、ディナースタが障害重賞初制覇を飾った。ゴール前では断然人気に推された障害G1馬エコロデュエルとの一騎打ちに。最後の障害を並ぶようにジャンプ。2頭の追い比べがゴールまで続き、最後まで先頭を譲らなかったディナースタに軍配が上がった。同馬は大阪杯を勝利したジャックドールの半弟。良血馬が障害で花開いた。

ディナースタ 30戦8勝

（牡7・栗東・辻野泰之）

父：ドゥラメンテ

母：ラヴァリーノ

母父：Unbridled’s Song

馬主：ノルマンディーサラブレッドレーシング

生産者：クラウン日高牧場

【全着順】

1着 ディナースタ 高田潤

2着 エコロデュエル 草野太郎

3着 ヘザルフェン 森一馬

4着 メイショウアツイタ 難波剛健

5着 レッドファーロ 小野寺祐太

6着 ネビーイーム 小牧加矢太

7着 マイネルメサイア 上野翔

8着 ゲインサポート 中村将之

9着 ゴールドブリーズ 石神深一

10着 ポリトナリティー 五十嵐雄祐