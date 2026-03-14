（C）「D.U.N.K. Showcase」 製作委員会 INI、超特急、BE:FIRST、.ENDRECHERI.、SKY-HI、HANAらが共演する大型プロジェクト第４章「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」が、４月11日、25日、５月９日に、Huluで独占疑似ライブ配信されることが発表された。2023年に始動した「D.U.N.K.‐DANCE UNIVERSE NEVER KILLED‐」。「幾多のダンス＆ボーカルグループが垣根を越えて、日本から世界に発信」をテーマ