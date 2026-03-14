

（C）「D.U.N.K. Showcase」 製作委員会

INI、超特急、BE:FIRST、.ENDRECHERI.、SKY-HI、HANAらが共演する大型プロジェクト第４章「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」が、４月11日、25日、５月９日に、Huluで独占疑似ライブ配信されることが発表された。

2023年に始動した「D.U.N.K.‐DANCE UNIVERSE NEVER KILLED‐」。「幾多のダンス＆ボーカルグループが垣根を越えて、日本から世界に発信」をテーマにしたプロジェクトで、この志に共鳴する豪華アーティストたちが参加している。オンライン動画配信サービスHuluでは、日本の音楽シーンを変革する「D.U.N.K.」第4章となるライブイベント「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」を、４月11日、25日、５月９日に独占疑似ライブ配信することが決定した。

「D.U.N.K. Showcase」第４章となる今年は、Kアリーナ横浜で3月13日、14日、15日初の連続3DAYS開催。Huluでは DAY1を４月11日、DAY2を４月25日、DAY3 を５月９日に独占疑似ライブ配信する。

DAY1には、D.U.N.K.初参戦のINIをはじめ、s**t kingz、SKY-HI、DA PUMP、HANAが登場。また、海外からはフィリピンの国民的バンドであるCUP OF JOE、昨年、韓国のBIGHIT MUSIC からデビューしたCORTIS、そしてダンスコラボレーションアーティストとして神山智洋(WEST.)などが出演。オープニングアクトをCIRRAが務めた。

DAY2 には、DAY１から引き続きINIが出演するほか、Ayumu Imazu、ShowMinorSavage、SKY‐HI、D.U.N.K.×D.LEAGUE 選抜、ONE N’ ONLY らに加え、「D.U.N.K. Showcase」3 回目の出演の超特急、MAZZELが登場。この日の海外勢はタイから BUS because of you i shine、フィリピンからは BGYO という二組のボーイズグループも参戦します。オープニングアクトはLDH SCREAMが務める。

そして DAY3 には 5 月に初のスタジアム公演を控えるBE:FIRSTを筆頭に、.ENDRECHERI.、SKY‐HI、Da‐iCE、オーディション番組「THE LAST PIECE」から誕生した STARGLOW に加え、P‐POP を世界水準へ押し上げたパイオニア、 フィリピンのボーイズグループSB19らが、この日限りのパフォーマンスを披露していく。オープニングアクトとしてBMSG TRAINEEが登場。

Huluでは「VS.超特急」、 「THE FIRST‐BMSG Audition 2021」や「BE:FIRST TV」 をはじめ、 「No No Girls」 、「マゼダン‐MAZE OF DANCE‐」など、今回のイベントを盛り上げるアーティストたちが出演する番組を多数配信中。