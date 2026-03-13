【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の大沢たかおが13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。プレゼンターとして、優秀助演男優賞を受賞した5人へメッセージを送った。【写真】「日アカ」最優秀助演男優賞受賞者は？◆大沢たかお、横浜流星・松村北斗らへ熱いメッセージ助演男優賞のプレゼンターとしてステージに登壇した大沢は「映画制作の現場を支える皆様