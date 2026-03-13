大沢たかお、SixTONES松村北斗・横浜流星・佐藤二朗ら助演男優賞受賞者5人に熱いメッセージ「素晴らしい才能」【第49回日本アカデミー賞】

大沢たかお、SixTONES松村北斗・横浜流星・佐藤二朗ら助演男優賞受賞者5人に熱いメッセージ「素晴らしい才能」【第49回日本アカデミー賞】